Afyonkarahisar’da uyuşturucu satma suçundan aranan şahıs uyuşturucu maddeler ile yakalandı

Afyonkarahisar'da kent merkezine bağlı Susuz beldesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, belde girişinde yol kontrolü yapan ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada içerisinde yapılan aramada 1 gram kokain, 43 adet Galara 300 mg sentetik hap, 2 gram kubar esrar ve muhtelif miktarda uyuşturucu içiminde kullanılan sigara kağıdı ele geçirildi.







Olayın ardında gözaltına alına ve kimlik sorgulaması sonucu isminin F.A., olduğu belirlenen şahsın aynı zamanda uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.