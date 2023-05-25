Propaganda müziği gerginliği sokağa taştı

Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı binası önünde esnaf ile partililer arasında yüksek sesli seçim müziği nedeniyle tartışma yaşandı. Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde CHP İl Başkanlığı binası önünde meydana geldi. Bir esnaf, partinin seçim aracının park halindeyken yüksek ses ile propaganda müzikleri çalmasından dolayı müşterilerinin rahatsız olduğunu söyleyerek, durumu parti binasındaki görevlilere aktardı. Görevlilerden ummadığı bir yanıt alan esnaf ile partililer arasında gerginlik yaşandı. Sokağa taşan gerginlikte araya giren diğer partililer, araçtan çalan propaganda müziğini kapattırıp esnafı sakinleştirdi.



MURAT ŞENBAKLAVACI

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