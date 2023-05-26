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Afyonkarahisar'da mermer yüklü tır şarampole girdi: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği mermer yüklü tır, kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kaza sonucu şoför ve yanındaki kişi sıkışarak yaralandı. Ekipler tarafından kurtarılan yaralalılar hastaneye kaldırıldı.

İHA

26.05.2023, 11:55

Afyonkarahisar’da mermer yüklü tır şarampole girdi: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da Dinar-Çay ilçe karayolu Çayıryazı köyünde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki tır sürücüsünün henüz belirlenemeye bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ardından yol kenarındaki şarampole girerek makas attı. Kazada sürücü H.A., ile M.A., sıkışarak yaralandı.



Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar daha sonra olay yerinde hazır bekletilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazada tırın dorsesinde bulunan ve yaklaşık değeri 250 bin TL olan işlenmiş mermerler çevreye dağılarak zarar gördü. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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