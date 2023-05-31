Yaralı arkadaşlarını ölüme terk edip kaçtı

Afyonkarahisar'da TIR'a arkadan çarparak parçalanan otomobilde bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Yaralı 2 arkadaşını bırakıp kaçan sürücü aranıyor. Kaza, Dinar'da meydana geldi. M.B'nin kullandığı otomobil önünde seyreden F.E., yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Nuri Y., ve İbrahim B., hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Nuri Y., hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralı İbrahim B.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri ise otomobili kullandığı ve kazanın ardından kaçtığı iddia edilen sürücü M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



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