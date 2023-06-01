Afyonkarahisar’daki Bolvadin fay hattıyla ilgili önemli açıklama

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Afyonkarahisar Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bolvadin Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde AFAD Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda DUAM Bolvadin yerleşim alanı içerisinde gözlenen yüzey deformasyonlarının analizi ve haritalanması üzerine gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmaların sonuçları ile Afyonkarahisar'ın afet riskleri ve yapılması gereken öncelikli çalışmalar değerlendirildi.







"DEFORMASYONLAR TOPLAMDA YAKLAŞIK 7 KM UZUNLUĞA ULAŞTI"

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Özkaymak, 6,3 ve 6,0 büyüklüklerindeki 3 Şubat 2002 Çay depremleri sonrasında Bolvadin Fayı üzerinde yıkıcı deprem olmaksızın oluşmaya başlayan yüzey deformasyonlarının her yıl artarak devam ettiğini söyledi. 2020 yılı sonrasında yüzeyde izi belli hale gelen 3 yeni deformasyon kolunun daha meydana geldiğini ifade eden Özkaymak, "Böylece Bolvadin yerleşim alanı içerisinde bu deformasyonlar toplamda yaklaşık 7 km uzunluğa ulaştı. Deformasyon hattı boyunca her yıl ortama 9 cm düşey yer değiştirme meydana geldi. Çizgisel gidişli bu deformasyon hattı boyunca yaklaşık 100 bina bu deformasyonlardan etkilendi" diye konuştu.



"İMAR TADİLATI YAPILMALI"

Binaların altındaki fayların ve bu tip kırılmaların, zeminin taşıma gücünü azaltarak üzerindeki binalarda kalıcı hasara neden olduğunu ifade eden Özkaymak, Bolvadin'deki afet riskine dikkat çekti. Özkaymak, "Binaların altındaki faylar ve kırılmalar sebebiyle, zeminin taşıma gücünü azalacağı için binalarda kalıcı hasara neden olabilecektir. Dolayısı ile bölgede meydana gelebilecek muhtemel depremler sırasında ilk yıkılacak binalar bu deformasyonlar üzerinde yer alan binalardır. Bolvadin yerleşim alanı içerisindeki 7 km uzunluğundaki bu deformasyon zonunun Bolvadin Belediyesi tarafından öncelikle imar tadilatı yapılarak yapılaşmaya kapatılması sonrasında ise afete maruz bölge ilan edilmesi, zon içerisinde kalan hasarlı yapıların ise afet riski olmayan alanlara taşınması hususlarında öncelikli çalışmalar yürütülmelidir" dedi.

İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan ise Bolvadin yerleşim alanı ile beraber Büyük Kalecik'te gözlenen kaya düşmesi tehlikelerine yönelik oluşturulan proje gelişmeleri hakkında bilgi verdi.