Öz kardeşini sırtından bıçakladı

AFYONKARAHİSAR'IN İhsaniye içesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana gelen korkunç olayda gözü dönen ağabey kız kardeşine cehennemi yaşattı. B.S.E, arkadaşı olan B.Ş, onun eşi T.Ş. ve kız kardeşi D.Y, bir villada konaklamaya başladı. B.S.E. ile B.Ş, alkol alarak eğlendikleri esnada taraflar arasında fazla alkol alınması ve kız kardeşinin sarhoş olması yüzünden tartışma çıktı.

AĞABEY ÇILGINA DÖNDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkeden çılgına dönen ağabey eline aldığı bıçakla arkadaşı B.S.E. ve kız kardeşi D.Y.'yi kovalamaya başladı. Evden sokağa taşan kavgada B.Ş., kız kardeşi D.Y.'yi yakaladığı villanın bahçesinden sırtından defalarca bıçakladı. Çevreden bağırarak yardım isteyen genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Bu esnada B.Ş., karısı T.Ş.'yi de yanına alarak olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

YARDIM çığlıklarını duyan çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan D.Y'yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruyor. Kaçan B.Ş ise her yerde aranıyor.