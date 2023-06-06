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Afyon'da korkunç kaza! Motosikletteki 2 genç metrelerce savruldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarpığı motosikletteki 15 yaşındaki 2 genç metrelerce savruldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA

06.06.2023, 11:59

Afyon’da korkunç kaza! Motosikletteki 2 genç metrelerce savruldu

Kaza, Bolvadin ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T. idaresindeki otomobil sağa dönüş yapmaya çalıştığı anda yine yolun sağ tarafından gelen A.B.T. (15) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.B.T. ile yanındaki H.T. (15) metrelerce ileri savrularak yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslar ile hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, güvenlik kameralarına yansıya kaza anı olayın dehşetini gözler önüne serdi. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarptıktan sonra gençlerin metrelerce ileri savrularak yola düşüp yaralandıkları gözlendi.

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