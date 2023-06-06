O bir oyu kim verdi?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Afyonkarahisar'daki 121 seçmenli köyde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 119 oy çıkarken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 1 oy çıktı. 1 oyun da geçersiz sayıldığı seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'na kimi oy verdiğini merak eden ve o kişiyi arayan köylüler sonunda oyun yanlış kullandığı konusunda hem fikir oldu. Köy sakinleri oy vereni çok merak ettiklerini kaydederek, yaptıkları araştırmalarda ise oyun yaşlı bir vatandaş tarafından yanlışlıkla kullanıldığı sonucuna vardı.

Kulak Köyü Muhtarı Kadir Aydoğan ise yönetimden ve Başkan Erdoğan'dan çok memnun olduklarını ifade ederek, "Bu yüzden de vatandaşlarımız gereğini yapıp, desteklerini fazlası ile gösterdiler" dedi