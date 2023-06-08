Bünyesinde kokulu bitkiler var! O Millet Bahçesi açıldı

Tesiste futbol, voleybol ve basketbol sahaları ile tenis kortu, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk ve piknik alanları, kıraathane, cami ve koku bahçeleri bulunuyor. Açılışa Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de canlı telefon bağlantısı ile katıldı.