Bünyesinde kokulu bitkiler var! O Millet Bahçesi açıldı

Afyonkarahisar'da Millet Bahçesi protokol üyelerinin katıldığı törenle açılırken, tesisin en dikkat çekici yönü ise bünyesinde koku bahçelerinin olması.
08.06.2023, 18:15 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023, 18:23
Afyonkarahisar'da Millet Bahçesi protokol üyelerinin katıldığı törenle açılırken, tesisin en dikkat çekici yönü ise bünyesinde koku bahçelerinin olması.
Yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Şuhut Millet Bahçesi törenle hizmete girdi.
Tesiste futbol, voleybol ve basketbol sahaları ile tenis kortu, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk ve piknik alanları, kıraathane, cami ve koku bahçeleri bulunuyor. Açılışa Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de canlı telefon bağlantısı ile katıldı.
Açılış töreni sonrası açıklamalarda bulunan Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, yurt genelinde 9 noktada açılan Millet Bahçelerinden birisinin de Şuhut'ta olduğunu ifade ederek, "Bu tesis ile ilçemizin daha fazla renkleneceğine inanıyorum" dedi.