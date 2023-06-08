  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Bünyesinde kokulu bitkiler var! O Millet Bahçesi açıldı

Bünyesinde kokulu bitkiler var! O Millet Bahçesi açıldı

Türkiye'nin dört bir yanında Millet Bahçeleri açılmaya devam ediyor. Afyonkarahisar'da yeni yapılan Millet Bahçesinin açılışı gerçekleştirildi. Buranın en dikkat çekici yönü ise bünyesinde koku bahçelerinin yer alması.

İHA

08.06.2023, 18:15 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023, 18:23

Afyonkarahisar'da Millet Bahçesi protokol üyelerinin katıldığı törenle açılırken, tesisin en dikkat çekici yönü ise bünyesinde koku bahçelerinin olması.

Bünyesinde kokulu bitkiler var! O Millet Bahçesi açıldı

Yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Şuhut Millet Bahçesi törenle hizmete girdi.

Bünyesinde kokulu bitkiler var! O Millet Bahçesi açıldı

Tesiste futbol, voleybol ve basketbol sahaları ile tenis kortu, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk ve piknik alanları, kıraathane, cami ve koku bahçeleri bulunuyor. Açılışa Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de canlı telefon bağlantısı ile katıldı.

Bünyesinde kokulu bitkiler var! O Millet Bahçesi açıldı

Açılış töreni sonrası açıklamalarda bulunan Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, yurt genelinde 9 noktada açılan Millet Bahçelerinden birisinin de Şuhut'ta olduğunu ifade ederek, "Bu tesis ile ilçemizin daha fazla renkleneceğine inanıyorum" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA