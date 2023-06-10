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Haberler Afyonkarahisar AK Partili Yenişehirlioğlu ve oğlu ölümden döndü

AK Partili Yenişehirlioğlu ve oğlu ölümden döndü

KAZIM YÖRÜKCE

10.6.2023

Gazete

AK Partili Yenişehirlioğlu ve oğlu ölümden döndü
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü TIR, devrilerek yandı. TIR'daki büyükbaş hayvanlardan bir kısmı kara yoluna dağıldı. Ünal Özdemir (53) idaresindeki otomobil, kara yolunun yaklaşık 5 kilometre gerisindeki Karacaören kavşağında önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kazada otomobilde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (61) ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu (26) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yenişehirlioğlu ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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