İçerisinde 25 yolcusu olan otobüs bariyerlere çarptı

Afyonkarahisar - Eskişehir kara yolu üzeri Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü kontrolden çıkarak orta refüje girip ardından bariyerlere çarptı.

İçerisinde 25 yolcunun bulunduğu otobüste ölen ya da yaralanan olmazken, yolcular arasında büyük panik yaşandı. Rize'den İzmir'e gittiği bildirilen otobüsteki yolcular daha sonra olay yerine gelen firmaya ait bir başka otobüse nakledilerek yollarına devam etti. Olay sonrası refüje giren otobüs jandarma ekiplerinin de desteği ile yaklaşık 2 saat süren bir çalışma sonrası girdiği refüjden çıkarıldı.