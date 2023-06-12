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Afyon'da alacak verecek meselesinde kan aktı

Afyonkarahisar'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa süre silahlı kavgaya döndü. Kavga sonucu 3 kişi yaralanırken 3 aracın da zarar gördüğü belirlendi.

AA

12.06.2023, 08:50 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023, 08:51

Afyon’da alacak verecek meselesinde kan aktı

Afyonkarahisar'da Gazi Mahallesi 549 Sokak üzerinde D.Y (20) ile F.A (27) arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A ile A.Y tabancayla vuruldu.

Kavga sırasında yoldan geçen E.S (58) isimli kadın da ayağına isabet eden saçmalar ile yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, açılan ateşte park halindeki 3 aracın da zarar gördüğü belirlendi.

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