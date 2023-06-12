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Afyonkarahisar'da çıkan kavgada olay yerinden geçen kadın ayağından vuruldu

Afyonkarahisar'da, 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgad oradan geçen bir kadın da ayağından vuruldu. Alınan bilgiye göre hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu iyi.

DHA

12.06.2023, 15:49

Afyonkarahisar’da çıkan kavgada olay yerinden geçen kadın ayağından vuruldu

Afyonkarahisar'da F.A., arkadaşı A.Ç. (48) ile birlikte D.Y.'yi darbedip bölgeden ayrıldı. Olayı duyan D.Y.'nin ağabeyi A.Y. (23) ise F.A. ile konuşmak için Gazi Mahallesi 549'uncu Sokak'ta randevulaştı. A.Y. olay yerine arkadaşı H.H.E. ile geldi. Burada tartışan taraflardan, A.Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle F.A.'ya ateş açtı. Çıkan arbedede yaralı halde pompalı tüfeği ele geçiren F.A., kendisini vuran A.Y.'ye ateş etti.

OLAY YERİNDEN GEÇEN KADIN YARALANDI

Sokak ortasındaki çatışmada F.A. ve A.Y.'nin yanı sıra o sırada olay yerinden geçen E.S. (58) adlı kadın da ayağına isabet eden saçmalarla hafif yaralandı. İhbarla, bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri F.A. ve A.Y.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırırken, E.S. ise kendi aracıyla özel bir hastaneye gitti. Polis, bölgede detaylı inceleme yaparken, açılan ateşle park halindeki 3 aracın da zarar gördüğü belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde pompalı tüfek ile bıçak ele geçirdi. Yaralanan F.A. ile A.Y.'nin tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacakları öğrenildi.

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