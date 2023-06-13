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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil adeta düz duvara tırmandı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazası görenleri şaşkına uğrattı. Sürücüsünün kontrolden çıktığı otomobil çarptığı evin duvarına adeta tırmanıp dik bir şekilde durdu, ortaya ilginç bir manzara çıktı.

İHA

13.06.2023, 14:38 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023, 14:41

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil adeta düz duvara tırmandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Pınarlı köyü yakınlarında meydana gelen kaza şaşırttı. Edinilen bilgilere göre, Y.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarlaya giren otomobil ardından bir evin bahçesindeki tek örgüleri aşıp evin duvarına çarparak dik bir şekilde durdu.

Yaşanan kazada sürücü Y.K. yaralandı. Yaralı sürücü sonrasında çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından dik bir şekilde duran otomobil ilginç bir manzara oluştururken, olay sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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