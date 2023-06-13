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Haberler Afyonkarahisar Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Alacak verecek kavgası kanlı bitti

KAZIM YÖRÜKCE

13.6.2023

Gazete

Alacak verecek kavgası kanlı bitti
Afyonkarahisar'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 3 araç da zarar gördü. Gazi Mahallesi 549 Sokak üzerinde D.Y. (20) ile F.A. (27) arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A. ile A.Y. tabancayla vuruldu. Kavga sırasında yoldan geçen E.S. (58) isimli kadın da ayağına isabet eden saçmalar ile yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Çatışma sırasında 3 aracın da zarar gördüğü belirlendi.
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