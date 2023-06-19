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Haberler Afyonkarahisar Tıra çarpan otomobildeki anne ve kızı ölüm ayırdı

Tıra çarpan otomobildeki anne ve kızı ölüm ayırdı

Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda aynı istikamette seyir halinde bulunan tıra otomobil çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü anne ve küçük kızı ağır yaralanırken, hastanede hayatta kalma mücadelesi veren anne hayatını kaybetti.

İHA

19.06.2023, 16:00

Tıra çarpan otomobildeki anne ve kızı ölüm ayırdı

Afyonkarahisar- Uşak kara yolu Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesi yakınlarında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Hafize Yılmaz idaresindeki, otomobil Uşak istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan G.E., yönetimi ndeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada, ağır yaralan Yılmaz ve yanında yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki kızı D.Y.'yi ambulanslar ile Afyonkarahisar Üniversite ve Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tüm müdahaleye rağmen anne Yılmaz hayatını yitirdi. Kızı D.Y'nin ise tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada tır sürücüsü G.E. göz altına alındı.

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