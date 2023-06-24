Otomobil çarptığı traktörü 3’e böldü

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı traktör 3 parçaya bölünürken, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası traktörün parçalanmış hali ise görenleri şaşırttı. Kaza, Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunda önceki gece saat 21.00 sıralarında meydana geldi. A.D. idaresindeki 06 BVU 298 plakalı otomobil, S.Ş. idaresindeki traktöre çarptı. Çarpanın etkisi ile traktör 3 parçaya bölündü. Araç içerisindeki sürücü A.D. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan S.Y. yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.