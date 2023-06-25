Kurban pazarında hareketlilik başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan kurban pazarında hareketlilik yaşanamaya başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan Kurban Bayramı hareketliliğinin arife günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Hayvan pazarında yaşanan hareketlilik, dron ile görüntülendi.

Pazarda yerini alan besiciler, 45-50 kilolu küçükbaş hayvanların 5 bin, 5 bin 500 TL civarında olduğunu belirtti.

Son günlerde yaşanan hareketliliğe rağmen eski bayramlardaki gibi pazarlıkların olmadığını söyleyen küçükbaş hayvan besicisi Orhan Körpınar, "Allah bereket versin, para kazandık. 50-55 kiloluk bir hayvanı 5 bin 500 lira civarında sattık. Allah bin bereket versin, kazanıyoruz" dedi.

Diğer bir besici Mahmut Körpınar ise şu ifadeleri kullandı:

"Hayırlı günler, hayırlı bayramlar şimdiden. 40-45 kiloluk bir hayvanı 5 bin, 5 bin 500 lira civarlarında veriyoruz. Piyasa durgun para kazanmıyoruz. Piyasalar pahalı olduğu için bu durum meydana geliyor sabah dörtten beri buradayız."