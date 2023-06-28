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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da kurban keserken yaralanan 30’a yakın kişi hastanelik oldu

Afyonkarahisar'da kurban keserken yaralanan 30’a yakın kişi hastanelik oldu

Afyonkarahisar’da kurban bayramı kazaları yaşanmaya başladı. Sadec kent merkesinde 30’a yakın vatandaş kurban kesimi sırasında hayvan tepmesi ya da kesici aletlerle yaralanma sonucu hastanelik oldu.

İHA
Afyonkarahisar’da kurban keserken yaralanan 30’a yakın kişi hastanelik oldu

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı'nda da acemi kasap manzaraları yaşandı. Kent merkezinde 30'a yakın kişi hayvan tepmesi, bıçak ve satır gibi kesici aletlerle yaralanarak hastanelik oldu. Yaralanan şahısların büyük çoğunluğu hususi araçlarla hastanenin yolunu tutarken, 112 Acil servis ambulansı hastaneye getirilen yaralı sayısının ise 2 olduğu öğrenildi.

Yaralıların büyük çoğunluğu Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere üniversite ve özel hastanelere başvurdu. Bu yıl yaralanan şahısların büyük çoğunluğunun ise hayvan tepmesi sonucu yaşan ortopedik sakatlıklar olduğu kaydedildi.

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