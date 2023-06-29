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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

İHA
Afyonkarahisar’da yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Karabedir köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. yönetimindeki 03 PF 235 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki şarampole devrildi.

İçerisinde 17 kişinin bulunduğu minibüste 7 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 7 kişiyi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

EVLİ ÇİFT KAZADA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Afyonkarahisar'daki bir başka kazada ise, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki evli çift ölümden döndü.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Osman köy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K.(57) idaresindeki 03 VT 329 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç, ağaca çarparak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü M.K., (57) ve eşi Ş.K.(54) yaralandı. Yaralı çift ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

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