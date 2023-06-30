Afyon’da arazi kavgası kanlı bitti! 9 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki kardeş arasında başlayıp ailelerinin de karışmasıyla büyüyen arazi kavgasında 9 kişi yaralandı.

Ortapınar köyünde yaşayan M.S. (48), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşi O.S. (48) ile evinin önünde karşılaşarak tartışmaya başladı.

Bu kişilerin ailelerinin de karışmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerini darp ettiği olayda her iki aileden 9 kişi yaralandı.

M.S'nin şikayeti üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.