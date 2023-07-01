Koruyucu meleği oldu hayatı renklendi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşayan emekli avukat Hatice Gök, 2 yıl önce koruyucu ailesi olduğu 4 yaşındaki Aslı'yı sevgiyle büyütüyor. Hiç evlenmeyen 58 yaşındaki Hatice Gök, yıllarca severek yaptığı avukatlığı dört yıl önce emekli olup bıraktı. Yaylabağı beldesinde satın aldığı eve yerleşen Gök, koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

'TARİFSİZ BİR DUYGU'

Bir süre sonra başvurusu kabul edilen Gök, iki yıl önce 2 yaşındaki Aslı'yı kucağına aldı. Zamanının tamamını Aslı ile geçiren Gök, Antalya'daki bir aile dostunun koruyucu aile olmasından etkilediğini söyledi. Emekli olduktan sonra "şimdi tam zamanı" diyerek koruyucu ailelik için başvuru yaptığını aktaran Gök, Aslı'yı ilk kucakladığında tarif edilemez duygular yaşadığını dile getirdi. 4 yaşındaki Aslı'nın resim yapmayı çok sevdiğini söyleyen Gök, "Artık defterler, kitaplar yetmiyor. Evimizin duvarlarına resim yapmaya başladık. Onun temposuna eşlik etmeye çalışıyorum. O mutlu oldukça, ben de mutlu oluyorum Bana, 'Zorlanmıyor musun?' diye soruyorlar. Aslı, hayatımı hiç zorlaştırmadı, aksine yaşamımı renklendirdi" dedi.