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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobille patpat çarpıştı, 2 ölü 5 yaralı

Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobille patpat çarpıştı, 2 ölü 5 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada otomobil ile patpat diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Yaşanan feci olayda 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Afyonkarhisar'ın Bolvadin ilçesi Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen patpat ile çarpıştı.

Afyonkarahisar’da feci kaza! Otomobille patpat çarpıştı, 2 ölü 5 yaralı

Çarpışması sonucu kontrolden çıkan patpat şarampole devrilirken, otomobil ise yine şarampole girerek durabildi.

Afyonkarahisar’da feci kaza! Otomobille patpat çarpıştı, 2 ölü 5 yaralı

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan N.A. (57), S.K. (36), E.A. (29) ve N.A. (26) ile patpatta bulunan C.Ö. (42) ve R.Y. (57) isimli şahısları ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Afyonkarahisar’da feci kaza! Otomobille patpat çarpıştı, 2 ölü 5 yaralı

Yaralılardan patpatta bulunan C.Ö. ve R.Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, kaza sonrası savcılık tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

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