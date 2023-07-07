Afyonkarahisar’da feci kaza! Otomobille patpat çarpıştı, 2 ölü 5 yaralı

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan N.A. (57), S.K. (36), E.A. (29) ve N.A. (26) ile patpatta bulunan C.Ö. (42) ve R.Y. (57) isimli şahısları ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.