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Haberler Afyonkarahisar Yaşlı adamın sırtına bıçak sapladı

Yaşlı adamın sırtına bıçak sapladı

MURAT ŞENBAKLAVACI
Yaşlı adamın sırtına bıçak sapladı
Afyonkarahisar'da evinde sırtından bıçaklanan 82 yaşındaki S.Ç. sokağa çıkıp sırtındaki bıçakla ambulans bekledi. Tedavisinin ardından ifadesi alınan yaşlı adam, bıçağı sırtına evlenmek istediği kadının sapladığını söyledi. Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri ise yaşlı adamın ifadesine başvurdu. İsminin S.Ç. ve yaşının 82 olduğunu söyleyen şahıs, kadın ile aralarında tartışma çıktığını ve kadının meyve bıçağını sırtına bıçaklayarak kaçtığını söyledi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan kadını yakalamak için inceleme başlattı.
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