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Afyonkarahisar'da hırsızlık baskınına giden ekipler uyuşturucu maddede ele geçirdi

Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin motosiklet hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu da ele geçirildi. Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İHA
Afyonkarahisar’da hırsızlık baskınına giden ekipler uyuşturucu maddede ele geçirdi

Afyonkarahisar'da, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları operasyonda 2 adet çalıntı kaydı bulunan ve bir adet parça olarak kullanılan tescil kaydı bulunmayan motosiklet ile 13.19 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca olaya karıştığı tespit edilen E.B., İ.A., M.A.B., R.D. ve M.Ç isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan E.B. ve M.Ç. isimli şahıslar çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A.B., R.D ve İ.A., isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şahıslar hakkında hakkın da uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan da işlem yapıldı.

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