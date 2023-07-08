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Haberler Afyonkarahisar Otomobil ve patpat çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Otomobil ve patpat çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

MURAT ŞENBAKLAVACI
Otomobil ve patpat çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Afyonkarahisar'da otomobil ile patpat diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, Bolvadin ilçesi Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. A.K. yönetimindeki 06 CSV 030 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi belirlenemeyen patpat ile çarpıştı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan patpat şarampole devrilirken, otomobil de şarampole girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan N.A. (57), S.K. (36), E.A. (29) ve N.A. (26) ile patpatta bulunan C.Ö. (42) ve R.Y. (57) isimli yaralıları Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan patpatta bulunan C.Ö. ve R.Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
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