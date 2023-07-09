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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da temel kazısı sırasında bulundu! Çalışmalar hemen durduruldu

Afyon'da temel kazısı sırasında bulundu! Çalışmalar hemen durduruldu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde site inşaatı için temel kazıldığı sırada antik döneme ait olduğu değerlendirilen bir lahit bulundu. Jandarma gözetiminde kırık lahit parçaları alandan alınarak ilçedeki depoya konuldu.

AA

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bina temeli kazısında antik döneme ait olduğu değerlendirilen kırık lahit bulundu.

Afyon’da temel kazısı sırasında bulundu! Çalışmalar hemen durduruldu

Dinar-Denizli kara yolunun 10. kilometresi Aktoprak mevkisindeki Galericiler Sitesi inşaatı için temel kazıldığı sırada, kepçe operatörü kırık lahde rastladı.

Afyon’da temel kazısı sırasında bulundu! Çalışmalar hemen durduruldu

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü ile jandarma ekipleri gönderildi.

Afyon’da temel kazısı sırasında bulundu! Çalışmalar hemen durduruldu

Ekiplerin incelemesi sonucu, jandarma gözetiminde kırık lahit parçaları alandan alınarak ilçedeki depoya konuldu.

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