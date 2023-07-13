  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da tüyler ürperten olay! Oturduğu bankta öldüğü uyanmayınca fark edildi

Afyonkarahisar'da tüyler ürperten olay! Oturduğu bankta öldüğü uyanmayınca fark edildi

Afyonkarahisar’da bankta uyuduğu tahmin edilen adamı kaldırmaya giden esnaf, nabzının atmadığını fark etti. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Talihsiz adamın kalp krizi geçirerek can verdiği tahmin ediliyor.

İHA
Afyonkarahisar’da tüyler ürperten olay! Oturduğu bankta öldüğü uyanmayınca fark edildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçe merkezindeki Uzun Çarşı'da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, bankta dinlenmek için oturan şahsın bir süre hareketsiz durmasından şüphelenen çevre esnafı ve vatandaşlar adamın yanına giderek uyandırmaya çalıştı. Ancak vatandaşların müdahalesine tepkisiz kalan ve uyanmayan adamın nabzı kontrol edildiğinde atmadığı fark edilince bu sefer vatandaşlar Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri vatandaşın öldüğünü tespit etti.

Olay sonrası polis tarafından başlatılan incelemede şahsın isminin Hasan K., olduğu tespit edilirken, şahsın dinlenirken geçirdiği kalp krizi sonrası ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Gürbüz Sönmez isimli esnaf, her şeyin bir anda olduğunu kaydederek, "Bankta yaşlı bir ağabeyimiz rahatsızlandı. Daha sonra çevredekilerin 112 Acil servisi aradı. Sonra onlar gelip götürdü ve rahmetli olduğunu öğrendik" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA