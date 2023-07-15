Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 yaralı

Afyonkaraisar'daki kaza, kent merkezi Şuhut Köprülü Kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K.,idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki telefon hattının bağlı olduğu haberleşme direğini yıkıp ardından yaklaşık 2 metre yükseklikteki şarampolden aşağı düştü.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan N.K. ve çocuk yaştaki A.A.K. ve U.M.K., yaralandı. Yaralılar sonrasında çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.