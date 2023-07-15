  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil önce telefon direğini yık sonra 2 metre yükseklikteki şarampolden aşağı düştü. Meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

İHA
Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 yaralı

Afyonkaraisar'daki kaza, kent merkezi Şuhut Köprülü Kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K.,idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki telefon hattının bağlı olduğu haberleşme direğini yıkıp ardından yaklaşık 2 metre yükseklikteki şarampolden aşağı düştü.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan N.K. ve çocuk yaştaki A.A.K. ve U.M.K., yaralandı. Yaralılar sonrasında çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA