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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da jandarma silah ve kenevir ele geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarma silah ve kenevir ele geçirdi

Afyonkarahisar'da ihbar üzerine iki kişinin evinde arama yapan jandarma ekipleri kenevir, sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

İHA
Afyonkarahisar’da jandarma silah ve kenevir ele geçirdi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan bir ihbar üzerine harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, Merkeze bağlı Salar Beldesi'nde Y.K ile Ş.K'nin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada ekipler, 6 kök ekili dikili halde hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 98 adet tüfek fişeği, 19 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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