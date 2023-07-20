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Haberler Afyonkarahisar Kız arkadaşının evine zorla girmeye çalışan suç makinesi yakalandı

Kız arkadaşının evine zorla girmeye çalışan suç makinesi yakalandı

Afyonkarahisar’da kız arkadaşının evine balkondan girmeye çalışan gözü dönmüş şahıs, polisin yaptığı çalışmalar neticesinde yakayı ele verdi. 16 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin aracından da pompalı tüfek, bıçak ve uyuşturucu ele geçirildi.

İHA
Kız arkadaşının evine zorla girmeye çalışan suç makinesi yakalandı

Afyonkarahisar'da edinilen bilgilere göre, 155 Polis İmdat hattını arayan bir kadın, erkek arkadaşı K.B.'nin evine balkonda girmeye çalıştığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede yaptıkları inceleme ismi K.B., olan şahsı bir araç içerisinde M.G., isimli şahısla yakaladı.

16 su kaydı olduğu tespit edilen K.B., ekiplere olayın yanlış anlaşıldığını söylese de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Araçta arama yapan ekipler ruhsatsız pompalı tüfek, 1.1 gram esrar, 11,9 gram metamfetamin ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan K.B. ve M.G.'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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