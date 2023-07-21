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Haberler Afyonkarahisar Yemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandı

Yemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde avluda yemek pişirmek için yakılan ateş yangına neden oldu. Yangın 6 kişilik ailenin evine sıçrarken traktör ve besihane küle döndü.

İHA

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Kınık köyünde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Ö.'nün ismi henüz öğrenilemeyen eş yemek pişirmek için evin avlusunda ateş yaktı.

Yemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandı

Bu sırada kontrolden çıkan alevler bir anda 6 kişilik ailenin yaşadığı eve sıçradı.

Yemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandı

Yangına ilk olarak aile üyeleri müdahale etse de bunda başarısız oldu. Ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın Dinar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu söndürüldü.

Yemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandı

Yangın Dinar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu söndürüldü.

Yemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandı

Yangında bir ev, besihane ve traktör zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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