Yemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandı

Yangına ilk olarak aile üyeleri müdahale etse de bunda başarısız oldu. Ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın Dinar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu söndürüldü.