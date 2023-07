Afyonkarahisar'da yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken dolmuşun çarptığı 15 yaşındaki Said Durmuşer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bolvadin ilçesi Kırkgöz mahallesinde13 Temmuz günü M.E. idaresindeki 03 M 3801 plakalı şehir içi dolmuş yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Said Durmuşer'e çarptı. Tedavi altına alınan genç yoğu bakımdaki yaşam mücadelesini 8 gün sonra kaybederek, yaşamını yitirdi. Durmuşer Bolvadin'de toprağa verileceği öğrenildi.