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Afyon'da hareketli anlar! 15 kişi birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bir çay bahçesinde ‘aile yerine oturma’ meselesinden çıkan tartışma sokakta kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 15 kişinin birbirine girdi. O anlar kameralara böyle yansıdı.

İHA
Afyon’da hareketli anlar! 15 kişi birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen olayda ilçe merkezindeki çay bahçesine giden bir grup ile çalışanlar arasında ailelere ayrılan yere oturma meselesinde tartışma çıktı. Olayın ardından çay bahçesinden ayrılan grup üyeleri iddiaya göre daha sonra yanlarına aldıkları arkadaşları ile geri döndü. Bu defa taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüşerek, çay bahçesinden sokağa taştı.

Taraflar birbirlerini tekme ve yumruklarla darp ederken, kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde şahısların birbirlerine acımasızca saldırdıkları gözlenirken, olay yerine gelen polis ekiplerinin ise taraflara müdahale ederek ayırmaya çalıştıkları gözlendi.

Olayın ardından gözaltına alınan olmadığı ve tarafların bir birlerinden şikayetçi olmadıkları belirtildi.

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