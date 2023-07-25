17 yaşındaki genç baraj gölünde boğuldu

Afyonkarahısar'da serinlemek için baraj gölüne giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Acı olay, Bolvadin ilçesi Özburun Baraj Gölü'nde meydana geldi. Ozan Fişek isimli gençten bir süre haber alamayan ailesi, polis ve jandarmaya bildirerek yardım istedi. Bolvadin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Özburun Barajı çevresinde yaptıkları incelemede önce terk edilmiş halde bir motosiklet buldu. Ekipler bir süre sonra Fişek'in su kenarına yakın bir noktada kıyafetlerini buldu. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği Kurbağa Adamlar sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucu Fişek'in cansız bedenini sudan çıkardı.