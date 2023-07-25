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Afyonkarahisar'da feci olay! Müşterisinin aracında can verdi

Afyonkarahisar’da meydana gelen olayda çalıştığı oto tamirhane dükkanına bir müşterinin aracını getiren 32 yaşındaki kişiye kontolden çıkan pikap çarptı. Talihsiz adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Afyonkarahisar’da feci olay! Müşterisinin aracında can verdi

Afyonkarahisar'da dün kent merkezi 2. Küçük Sanayi Sitesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, sürücüsünün isminin henüz belirlenemediği pikap yolda dönüş yapan Yunus Çınar (32) yönetimindeki yabancı plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç yan yatıp önce park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan Çınar kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Ölen Çınar'ın kaportacı esnafı olarak uzun yıllardır sanayide çalıştığı ve kazaya karışan aracın müşterisi tarafından Almanya'dan getirildiği belirtildi. Çınar'ın araca rötuş diye adlandırılan lokal boya yapmak için müşterisinden aldığı belirtildi. Öte yandan, yaşanan kaza anı çevredeki işlerinin güvenlik kameralarına yansımıştı.

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