8 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Karacaahmet köyünde 3 gün önce bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk, verdiği yaşam savaşını kaybetti. K.Y. (33) idaresindeki 03 BA 559 plakalı otomobil, yola çıkan 8 yaşındaki Kamil Yusuf Yılmaz'ı fark edemeyerek çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Kamil Yusuf, önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, sonra da Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı. 3 gündür yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren küçük çocuk hayatını kaybetti. Kamil Yusuf, köy mezarlığında toprağa verildi. Köy sakinleri, kaza olan yolun anayol olarak kullanıldığını belirterek yola hız kesici yapılmasını istediklerini söyleyerek, "Başka canlar yanmasın" dedi.