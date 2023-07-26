Afyon’daki kazada eşini kaybeden adam sözleriyle yürek dağladı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi çıkışında geçtiğimiz 22 Temmuz'da meydana gelen kazada Berat K. (19) idaresindeki 03 M 5906 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip, ardından ağaçlara çarparak devrildi. Kazada çalıştıkları kiraz bahçesinden dönen tarım işçileri Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin yaşamını yitirdi. 13 kişinin de yaralandığı kazada servis aracını kullanan Berat K.'nın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Olayda karısını kaybeden Güllüzar Balamut'un eşi Abdullah Balamut, minibüsü kullanan şoförün yolcu taşıma için gerekli belgelerinin olup olmadığının incelenmesi gerektiğini kaydederek, "Sadece benim değil ölenlerinin hepsinin ailelerinin ciğeri yanıyor. Bana Çay'ı değil, dünyayı verseler ne yapayım? Ciğerim parça parça. Geceleri uyuyamıyorum hala. Bu acıya yürek dayanmıyor" dedi.