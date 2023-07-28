Afyon’da arazi yangınları! 10 dekar alan zarar gördü

Yangında 10 dekara yakın buğday tarlası, saman balyası yanarken, çok sayıda ağaç da alevlerden dolayı zarar gördü. Yangına Sandıklı Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saatin sonunda kontrol altına alınabildi.