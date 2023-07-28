Afyon’da arazi yangınları! 10 dekar alan zarar gördü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş ve Sorkun köylerinde aynı saatte yangın çıktı. Bekteş köyü Karapınar mevkiinde ki anız tarlalarında nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş ve Sorkun köylerinde aynı saatte yangın çıktı. Bekteş köyü Karapınar mevkiinde ki anız tarlalarında nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.
Yangında 10 dekara yakın buğday tarlası, saman balyası yanarken, çok sayıda ağaç da alevlerden dolayı zarar gördü. Yangına Sandıklı Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saatin sonunda kontrol altına alınabildi.
Sorkun köyünde ise rüzgardan kopan elektrik telinin kıvılcım çıkarması sonucu kuru otlar tutuştu. Buradaki yangında ise Baki Arısoya'a ait otomobil yanarak zarar gördü
Alevler köy halkının ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.