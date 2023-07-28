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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da arazi yangınları! 10 dekar alan zarar gördü

Afyon'da arazi yangınları! 10 dekar alan zarar gördü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçeside bulunan iki köyde arazi yangını çıktı. Vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 10 dekar alan zarar görürken olayda bir otomobilin de yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş ve Sorkun köylerinde aynı saatte yangın çıktı. Bekteş köyü Karapınar mevkiinde ki anız tarlalarında nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.

Afyon’da arazi yangınları! 10 dekar alan zarar gördü

Yangında 10 dekara yakın buğday tarlası, saman balyası yanarken, çok sayıda ağaç da alevlerden dolayı zarar gördü. Yangına Sandıklı Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saatin sonunda kontrol altına alınabildi.

Afyon’da arazi yangınları! 10 dekar alan zarar gördü

Sorkun köyünde ise rüzgardan kopan elektrik telinin kıvılcım çıkarması sonucu kuru otlar tutuştu. Buradaki yangında ise Baki Arısoya'a ait otomobil yanarak zarar gördü

Afyon’da arazi yangınları! 10 dekar alan zarar gördü

Alevler köy halkının ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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