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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarım arazisine girdi. Meydana gelen kazada otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

İHA
Afyonkarahisar’da kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar-Eskişehir yolu Kayıhan beldesi yakınlarında meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, M.C.K. (19), yönetiminde 16 VU 960 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atıp ardından yol kenarındaki tarım arazine devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ters dönerek durabilen otomobilde sürücü M.C.K. ile B.K.'nın (33) hayatını kaybettiklerini belirlerken, yaralanan G.K. (15), G.K. (13), M.K. (53) ve K.K.'yı (42) ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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