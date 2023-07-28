Vişne yüklü TIR devrildi yol vişne tarlasına döndü

AFYONKARAHİSAR'DA refüje devrilen kamyonetin parçalanan kasasındaki 3 ton vişne çevreye saçılarak ziyan oldu. Kaza, Emirdağ ilçesi yakınlarında meydana geldi. M.B. idaresindeki 16 AVC 805 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi. Sürücü M.B. şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, kamyonetin parçalanan kasasındaki 3 yon vişne ise çevreye dağılarak ziyan oldu. Kaza sonrası çevreye dağılan vişne ise güçlükle temizlendi.