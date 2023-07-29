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Haberler Afyonkarahisar Kasisten geçen traktörden aşağı düşen genç kızın ayağını römork ezdi

Kasisten geçen traktörden aşağı düşen genç kızın ayağını römork ezdi

Afyonkarahisar’da traktörde yolculuk yapan 17 yaşındaki kız dengesini kaybederek aşağı düştü. Talihsiz kız araca bağlı römorkun ayağını ezmesi sonucu yaralandı.

İHA
Kasisten geçen traktörden aşağı düşen genç kızın ayağını römork ezdi

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, babası A.U., ile 03 PK 244 plakalı traktör ile yolculuk yapan İ.U., (17) araç kasisten geçtiği esnada dengesini kaybederek aşağı düştü. Bu sırada aracın arkasına bağlı römork genç kızın ayağının üzerinden geçti.

Olayı fark eden baba A.U., traktörü durdurup ardından 112 Acil servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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