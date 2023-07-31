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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da şarjlı vidalama ile define arayan 3 kişi yakalandı

Afyon'da şarjlı vidalama ile define arayan 3 kişi yakalandı

Afyonkarahisar’da izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri düğmeye bastı. Belirlenen bölgeye giden ekipler şarjlı vidalama diye adlandırılan küçük matkap ile define arayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

İHA
Afyon’da şarjlı vidalama ile define arayan 3 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesi Belce mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Kundak mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler M.K. (33), M.K. (20) ve H.H.A.'yı (38) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 metre çapında, 1,5 metre derinlikte çukur kazıldığını ve içerisinde kazma, kürek, demir manivela, balyoz, çekiç, şarjlı vidalama, şarjlı lamba ve demirler ele geçirdi. Olayın ardından şahısların jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

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