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Haberler Afyonkarahisar Motosikletli gençlerin ölümü hiçe saydığı anlar!

Motosikletli gençlerin ölümü hiçe saydığı anlar!

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir grup gencin kullandıkları motosikletlerin üzerinde yaptıkları hareketler yürekleri ağza getirdi. Gençlerin motosikletlerin üzerine yüzü koyun yatarak adeta ölüme davetiye çıkardıkları anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA
Motosikletli gençlerin ölümü hiçe saydığı anlar!

Olay, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Sandıklı ilçesi çıkışında yaşandı. Karayolunda motosikleti yatarak kullanan sürücüler, hem kendilerini hem de trafikte bulunanların hayatını hiçe saydı.

Motosikleti kasksız ve yatarak kullanan bir grup sürücü, tehlikeli bir şekilde araçların arasından makas atarak ilerledi. O anlar otomobille yolculuk yapan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken trafiği tehlikeye düşüren sürücüler saniye saniye görüntülendi.

Cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Motosikletleri kullanan sürücülerin gençlerden oluşması ise bir başka dikkat çekici konu oldu.

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