AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesinde bir grup gencin kullandığı motosikletlerin üzerinde yaptığı hareketler yürekleri ağza getirdi. Ölüme davetiye çıkaran sürücüler, araçların arasından makas atarak ilerledi. O anlar otomobille yolculuk yapan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken trafiği tehlikeye düşüren sürücüler saniye saniye görüntülendi. Cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Motosikletleri kullanan sürücülerin gençlerden oluşması dikkatlerden çıkmadı.