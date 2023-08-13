Ablasını ziyarete giden kayınbirader evin bahçesinde eniştesinin ölü buldu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, ablasını ziyarete giden A.G., evin bahçesine girdiğinde eniştesi Hüdai Karapınar (57) yerde hareketsiz yattığını fark etti. A.G., ardından durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri Karapınar'ın öldüğünü belirledi.

Olayın ardından Karapınar'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.