Afyonkarahisar’da dün yaşanan orman yangınında bilanço ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pınarlı köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Rüzgârın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına Afyonkarahisar ile birlikte Isparta'dan gelen orman işletme müdürlükleri ekipleri müdahale etti. Yangına 10 arazöz ve 100 söndürme işçisi, Denizli'den gönderilen 1 helikopter ve Isparta'dan 3 uçak, 3 helikopter ile müdahale edildi. Yangının ardından yapılan hasar tespit çalışmasında ise 14 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi. Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.