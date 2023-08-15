Uşak’ta faciadan dönüldü! Drift atan araç yakıt pompasına çarptı

Uşak-İzmir karayolunda bir akaryakıt istasyonunda A.K. (19) idaresindeki 45 K 2142 plakalı otomobil, drift atmaya çalışırken yakıt pompasına çarptı. Kazada araçtaki İ.Y. (17) yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis otomobil sürücüsüne 20 bin 342 lira para cezası keserken, sürücünün ehliyetine de 2 ay el konuldu. Ayrıca araç trafikten 2 ay men edildi.

Kaza anı, akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.