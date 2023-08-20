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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 yaralı

Afyonkarahisar’da seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen bir başka araca çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İHA
Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da kent merkezi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç., idaresindeki 35 NPK 10 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından kırmızı ışıkta bekleyen M.G., yönetimindeki 26 AE 314 plakalı araca çarptı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile H.E., B.E., E.E. (3) ve E.E. (13) yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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