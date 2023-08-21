2 kişiyi yaralayan otomobil sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı

Afyonkarahisar'ın kent merkezinde Yeşilyurt mahallesinde meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgilere göre, F.T., yönetimindeki 03 AEA 371 plakalı motosiklete dönüş yaptığı esnada sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. Kazada motosikletten düşen F.T. ve yanında bulunan şahıs yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı.