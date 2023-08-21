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Haberler Afyonkarahisar 2 kişiyi yaralayan otomobil sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı

2 kişiyi yaralayan otomobil sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı

Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada otomobille motosiklet çarpıştı. Yaşanan talihsiz kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

İHA
2 kişiyi yaralayan otomobil sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı

Afyonkarahisar'ın kent merkezinde Yeşilyurt mahallesinde meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgilere göre, F.T., yönetimindeki 03 AEA 371 plakalı motosiklete dönüş yaptığı esnada sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. Kazada motosikletten düşen F.T. ve yanında bulunan şahıs yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı.

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